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فن

مسلسل أبو جبل الحلقة 14 .. خناقة حريمي بين نجلاء بدر ومريم حسن

الأحد 19/مايو/2019 - 09:46 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهد مسلسل أبو جبل الحلقة 14 تطورا جديدا فى الأحداث، حيث ظنت نجلاء بدر "روبى" أن محمد دياب "سعد" يخونها مع أرملة شقيقه "مريم حسن" مما تسبب ذلك فى خناقة بين الطرفين "نجلاء بدر ومريم حسن".

كما شهد مسلسل ابو جبل الحلقة 14 نقل محمود البزاوى "وجيه" الى المستشفى بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها نتيجة ما فعله معه مصطفى شعبان "حسن" بعد ان "دبسه" فى شراء شركته.
في مسلسل ابو جبل الحلقة 14 قام مصطفى شعبان بتحويل الأموال التى حصل عليها من وجيه "محمود البزاوي بعد شرائه الشركة بمبلغ 40 مليون جنيه.

مسلسل ابو جبل الحلقة 13 يقوم ببطولته مصطفى شعبان وعائشة بن أحمد ونجلاء بدر ومحمد دياب وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

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