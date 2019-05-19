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فن

مسلسل بركة الحلقة 14 .. الموت يفجع عمرو سعد في رحيل والده

الأحد 19/مايو/2019 - 11:26 م
صدى البلد
صدى البلد
شهدت الحلقة الـ 14 من مسلسل بركة كثير من التطورات، وقام عمرو سعد بدفن والده والاخذ بثأره بخطف قاتل والده من السجن وقتله.

كما شهدت الحلقة عذاء والد عمرو سعد وسيطر الحزن على الحلقة وشهد بكاء عمرو سعد ووالدته هالة صدقي.

مسلسل "بركة" من بطولة "عمرو سعد، وهالة صدقي، ورياض الخولي، وهنادي مهنا، ومحمد لطفي، وكمال أبو رية، وإنعام سالوسة، وإسلام جمال، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورامى غيط، ومحمد أبو داوود، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، وفتوح أحمد، وصبري عبد المنعم، ومصطفى درويش، وجوليا الشواشي، وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي".

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