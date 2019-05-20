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طريقة عمل حلوى التشيز كيك

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
جددى فى أطباقك الحلويات التى تقدمينها لأسرتك إليك طريقة عمل التشيز كيك بطريقة سهلة ومكونات بسيطة على طريقة الشيف إلهام فتحى ..

المقادير لطريقة عمل التشيز كيك ..

250 جرام قشطة
علبة بسكويت سادة
1 باكت جيلي
100 جرام زبدة
1/2 كوب لبن
علبة كريمة بودرة
1/2 كوب ماء ساخن
جبن كريمى

طريقة التحضير للتشيز كيك..

فى وعاء اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة جيدا ثم ضعيه في صينية و أدخليها الثلاجة لدقائق
اخلطي الحليب المكثف والجبن والكريمة البودرة والقشطة ثم أضيفي عليهم الجيلي المذاب وبعدها أضيفي اللبن والكريمة البودرة ثم يضاف الليمون وسيصبح الخليط متماسمكا
ضعي الخليط على قاعدة البسكويت وأدخليها الثلاجة وأخرجيها من الثلاجة ثم تقدم

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