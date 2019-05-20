النكد يخرب البيوت.. البابا تواضروس يوجه رسالة لـ أقباط مدينة أونا الألمانية



التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس الأحد مع شعب كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة أونا الألمانية، في إطار زيارته الرعوية التي بدأها السبت الماضى.



وأكد البابا تواضروس الثاني – في كلمته خلال اللقاء – إن أول مفتاح النجاح في الحياة الزوجية هو الرضا ، وأن الله دائما يمنح الإنسان عطايا جيدة مثل الأولاد والعمل والخدمة والدراسة لكن المهم هو الرضا، وتابع، "ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر".



وأضاف أن المفتاح الثاني لنجاح الحياة بين الزوجين هو "التوازن" ، وأنه على الإنسان أن يكون متوازن في كل امور حياته، فمثلًا يوجد بيت يترك أولاده أمام التليفزيون أو النت لساعات طويلة، والتوازن مطلوب أيضا عندما يحدث خلاف على شيء، فيمكن أن نكون نحن الاثنين على حق، الرجل يتكلم من عقله ثم قلبه والزوجة من قلبها ثم عقلها، وهنالك طريقان طريق عقلاني وطريق وجداني.



وتابع قائلا: إن البيت الذي يكون فيه الزوج والزوجة أصدقاء هو بيت ناجح، الصداقة تزيد قوة كل علاقة، والصداقة تنجح بوجود حوار ، إلى جانب الاحتواء فإذا أخذ الإنسان خط العناد سينعكس ذلك على نجاح البيت والأسرة ولكن إذا أخذت خط الاحتواء يمكنك أن تحتوي أي مشكلة.



ونوه البابا تواضروس الثاني إلى أن "النكد يخرب البيوت"، ووجهك يؤثر في زوجك وأولادك، فالابتسامة الحاضرة في البيت تعني الفرح والزوجة هي عمود البيت وقلب الأسرة، كيف نحفظ بيتنا من "النكد" فهذا له آثار صحية ضارة اجعلي مفتاح الابتسامة والفرح داخل بيتك باستمرار فهو يحفظ سلامة البيت.