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رياضة

لاعبو الزمالك يعترضون على الحكم بسبب عدم احتساب ركلة جزاء

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:35 ص
الزمالك
الزمالك
عمرو ابوبكر
اعترض لاعبو الزمالك على حكم المباراة أمام نهضة بركان المغربي، على ملعب البلدي ببركان، ضمن ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

سدد أحمد سيد زيزو، كرة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بيد مدافع فريق نهضة بركان، ولكن لم يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 27. 

جدير بالذكر أن تشكيل الزمالك.. 

حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل نهضة بركان كلًا من.. حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي - خط الدفاع: عمر النمساوي وسهيل يشو وإسماعيل مقدم ويوسوفو دايو- خط الوسط: بكر الهيلالي ومحمد فرحان وسمير ويدار وأمين الكاس - خط الهجوم: لابا كودجو و حمدي لعشير.

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