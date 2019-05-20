مباشر .. الزمالك 0 - 0 نهضة بركان .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة.. وتألق عمر صلاح في شوط أول مثير

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام نهضة بركان فى مباراة الذهاب المقامة حاليا على الملعب البلدى فى نهائى كأس الكونفدرالية.



بدأ اللقاء بضغط هجومى من جانب المغاربة وحصل لاعبو الزمالك على ضربة حرة نتيجة الاحتكاك أمام منطقة الجزاء وجرت محاولات من الجبهة اليمنى من جانب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الثالثة وحصل على ضربة ركنية وأهدر محمود علاء فى الدقيقة الرابعة فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول بعد تلقيه تمريرة عبدالله جمعة داخل منطقة الجزاء.



وحصل لاعبو نهضة بركان على ضربة ركنية فى الدقيقة الخامسة من خارج منطقة الجزاء سددها أحد لاعبي نهضة بركان زاحفة نجح عمر صلاح فى الإمساك بها وأضاع سمير وايدا فى الدقيقة التاسعة فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول للفريق المغربي بعد الارتباك الذى ساد بين دفاعات الزمالك وسدد الكرة تمر الى جوار مرمى حارس القلعة البيضاء.



وفى الدقيقة العاشرة أبعد محمد عبدالغنى كرة خطيرة لصالح الفريق المغربي واعتمد الفارس الأبيض على إغلاق المساحات وتلقى محمود عبدالعزيز تحذيرا من حكم اللقاء الزامبى بعد عرقلته أحد لاعبى نهضة بركان فى الدقيقة 14 وأنقذت العارضة فرصة خطيرة فى الدقيقة 15 وتصدى عمر صلاح لتسديدة داخل منطقة الجزاء ويمنع هدفا محققا للمنافس.



وتصدى عمر صلاح حارس الزمالك لتسديدة خطيرة فى الدقيقة 18 من اللاعب لابا كودجا داخل منطقة الجزاء ومنح الحكم الزامبي البطاقة الصفراء فى الدقيقة 20 للاعب المغربي اسماعيل بعد عرقلته لمهاجم الفارس الأبيض عمر السعيد واعترض لاعبو الزمالك على عدم منح حكم اللقاء فى الدقيقة 27 ركلة جزاء بعدما سدد احمد سيد زيزو كرة قوية تصطدم فى يد مدافع نهضة بركان داخل منطقة الجزاء.



وسدد يوسفو دايو فى الدقيقة 30 كرة قوية برأسه تمر الى جوار مرمى عمر صلاح حارس الفارس الأبيض وتلقى عمر السعيد فى الدقيقة 34 تمريرة من كهربا سددها بقوة تمر إلى جوار مرمى الحارس المغربي واضطر الحكم الزامبي سيكازوى إلى إيقاف اللعب بعد سقوط عمر صلاح حارس الزمالك وخضوعه إلى العلاج فى الدقيقة 39.



وتصدى القائم فى الدقيقة 41 لكرة خطيرة سددها لابا كودجوا داخل منطقة الجزاء وتضيع فرصة تسجيل هدف التقدم وسط ارتباك دفاعات الزمالك وفشل يوسف أوباما فى الدقيقة 42 فى السيطرة على تمريرة سحرية أرسلها كهربا داخل منطقة الجزاء ليهدر فرصة خطيرة للزمالك واصطدم الثنائى محمود عبدالعزيز وطارق حامد فى الدقيقة 43 وسقطا على الأرض وخضعا إلى العلاج .

