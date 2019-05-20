مباشر.. الزمالك 0 - 1 نهضة بركان.. لابا كودجوا يلدغ الأبيض بهدف قاتل

أحرز "لابا كودجوا" لاعب نهضة بركان ، هدف التقدم فى مرمى الزمالك بالوقت بدل الضائع في مباراة الذهاب المقامة حاليًا على الملعب البلدى فى نهائى كأس الكونفدرالية.





بدأ اللقاء بضغط هجومى من جانب المغاربة، وحصل لاعبو الزمالك على ضربة حرة نتيجة الاحتكاك أمام منطقة الجزاء، وجرت محاولات من الجبهة اليمنى من جانب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الثالثة وحصل على ضربة ركنية وأهدر محمود علاء فى الدقيقة الرابعة فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول بعد تلقيه تمريرة عبدالله جمعة داخل منطقة الجزاء.





وحصل لاعبو نهضة بركان على ضربة ركنية فى الدقيقة الخامسة من خارج منطقة الجزاء سددها أحد لاعبي نهضة بركان زاحفة نجح عمر صلاح فى الإمساك بها وأضاع سمير وايدا فى الدقيقة التاسعة فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول للفريق المغربي بعد الارتباك الذى ساد بين دفاعات الزمالك وسدد الكرة تمر الى جوار مرمى حارس القلعة البيضاء.





وفى الدقيقة العاشرة أبعد محمد عبدالغنى كرة خطيرة لصالح الفريق المغربي واعتمد الفارس الأبيض على إغلاق المساحات وتلقى محمود عبدالعزيز تحذيرا من حكم اللقاء الزامبى بعد عرقلته أحد لاعبى نهضة بركان فى الدقيقة 14 وأنقذت العارضة فرصة خطيرة فى الدقيقة 15 وتصدى عمر صلاح لتسديدة داخل منطقة الجزاء ويمنع هدفا محققا للمنافس.





وتصدى عمر صلاح حارس الزمالك لتسديدة خطيرة فى الدقيقة 18 من اللاعب لابا كودجا داخل منطقة الجزاء ومنح الحكم الزامبي البطاقة الصفراء فى الدقيقة 20 للاعب المغربي اسماعيل بعد عرقلته لمهاجم الفارس الأبيض عمر السعيد واعترض لاعبو الزمالك على عدم منح حكم اللقاء فى الدقيقة 27 ركلة جزاء بعدما سدد احمد سيد زيزو كرة قوية تصطدم فى يد مدافع نهضة بركان داخل منطقة الجزاء.





وسدد يوسفو دايو فى الدقيقة 30 كرة قوية برأسه تمر الى جوار مرمى عمر صلاح حارس الفارس الأبيض وتلقى عمر السعيد فى الدقيقة 34 تمريرة من كهربا سددها بقوة تمر إلى جوار مرمى الحارس المغربي واضطر الحكم الزامبي سيكازوى إلى إيقاف اللعب بعد سقوط عمر صلاح حارس الزمالك وخضوعه إلى العلاج فى الدقيقة 39.





وتصدى القائم فى الدقيقة 41 لكرة خطيرة سددها لابا كودجوا داخل منطقة الجزاء وتضيع فرصة تسجيل هدف التقدم وسط ارتباك دفاعات الزمالك وفشل يوسف أوباما فى الدقيقة 42 فى السيطرة على تمريرة سحرية أرسلها كهربا داخل منطقة الجزاء ليهدر فرصة خطيرة للزمالك واصطدم الثنائى محمود عبدالعزيز وطارق حامد فى الدقيقة 43 وسقطا على الأرض وخضعا إلى العلاج .





شهد مطلع الشوط الثاني مواصلة الفريق المغربي الضغط من منتصف الملعب على الخطوط الخلفية للفارس الأبيض ونجح محمد عبدالغنى فى إفشال محاولات التوجولي لابا كودجوا فى اختراق العمق الزملكاوى فى الدقيقة 47.





وسقط فى الدقيقة 48 الثنائى عمر السعيد وأحمد سيد زيزو بعد الالتحام القوى من جانب لاعبو الفريق المغربي واضطر الحكم الزامبي الى إيقاف المباراة لخضوع لاعبى الزمالك إلى العلاج وفى الدقيقة 50 تعرض عمر السعيد للسقوط عقب الإصطدام فى رأسه من جانب لاعب المنافس وحصل اللاعب على بطاقة صفراء بداعى التمثيل.





سدد فى الدقيقة 55 كهربا كرة خلفية مزدوجة أبعدها الحارس المغربي بصعوبة الى ضربة ركنية ويضيع فرصة تسجيل هدف أول للزمالك ومنح حكم اللقاء فى الدقيقة 60 البطاقة الصفراء للاعب التونسي حمدى النقاز لعرقلته احد لاعبى الفريق المغربي. وأهدر كهربا فى الدقيقة 67 هدفا محققا بعدما انفرد بحارس المرمى المغربي سدد الكرة الى جوار المرمى.





وألجأ حكم اللقاء الزامبي الى تقنية الفيديو بعدما اعترض لاعبو نهضة بركان على عدم احتساب ركلة جزاء بداعي اصطدام الكرة فى يد مدافع الفارس الأبيض ورفض احتساب ركلة الجزاء فى الدقيقة 70 وسدد ابراهيم حسن قذيفة صاروخية فى الدقيقة 83 تمر الى جوار مرمى الحارس المغربي.





أبعد فى الدقيقة 88 عمر صلاح كرة خطيرة سددها لابا كودجوا كرة خطيرة برأسه الى ضربة ركنية ومنح حكم اللقاء بطاقة صفراء لحارس المرمى عمر صلاح بداعى إضاعة الوقت فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وأحرز لابا كودجوا هدفا قاتلا فى مرمى الزمالك بالوقت بدل الضائع.