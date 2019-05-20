محافظ الوادي الجديد يوافق على إنشاء دار مناسبات في حي السبط

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مساء الأحد، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء دار مناسبات ملحقة بمسجد الإخلاص بحي السبط البحري بمدينة الخارجة لخدمة أهالي الحي.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ الوادي الجديد، مع المصلين وأهالي الحي عقب أداء صلاة التراويح بمسجد حي السبط البحري.



كما وجه الزملوط، بسرعة صرف أجور العاملين بمصنع الملابس الجاهزة المتأخرة، والسماح للأهالي بعمل مطبات صناعية بالشوارع الفرعية والجانبية بشرط مطابقتها للمواصفات، حفاظا على سلامة المركبات، وكذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة الخارجة بدراسة توسعة شارع السبط مع تعويض المواطنين بالتعويض المناسب، وحل مشكلة تقاطع منطقة الحصة مع شارع السبط الرئيسي.



وكلف المحافظ أيضا قطاع الكهرباء والوحدة المحلية بمعاينة أسلاك الكهرباء المارة بمنازل بعض المواطنين دون أعمدة كهرباء، ووضع حل لخطر هذه الأسلاك على حياتهم.



ووافق الزملوط على تأجير محل لأحد الشباب بسوق المروة بسعر مناسب، لإقامة ورشة دهان أثاث كمشروع خاص به، وذلك تشجيعا للشباب علي إقامة مشروعات خاصة وتوفير فرص عمل، كما وافق علي طلب أحد المواطنين المستأجرين لبركة صرف زراعي بمنطقة نمرة ٢، لإقامة مزرعة سمكية بعد استيفاء الإجراءات القانونية مع هيئة الثروة السمكية.