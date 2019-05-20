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فن

الصور الأولى للفنانة سهير البابلي من داخل العناية المركزة

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:59 ص
صدى البلد
سمر سعد
كشف المخرج والفنان عمر زهران عن الصور الأولى للفنانة سهير البابلى من داخل المستشفى، حيث تم نقلها الى العناية المركزة منذ أيام ولكن حالتها الصحية تحسنت ومنع الأطباء زيارتها لحين استقرار حالتها بشكل كامل.

وعلق زهران على الصور وكتب قائلا: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن الرائعة دوما سهير البابلى".

يذكر أن آخر أعمال سهير البابلي مسلسل قانون سوسكا.
الصور الأولى للفنانة سهير البابلي من داخل العناية المركزة
الصور الأولى للفنانة سهير البابلي من داخل العناية المركزة
الصور الأولى للفنانة سهير البابلي من داخل العناية المركزة
الصور الأولى للفنانة سهير البابلي من داخل العناية المركزة

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