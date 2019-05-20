بدل الحدوتة 3 الحلقة 14.. دنيا سمير غانم تسعى للانتقام من تامر هجرس

دارت أحداث الحلقة١٤ من مسلسل بدل الحدوتة ٣، والذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم وأحمد رزق في إطار من الكوميديا.



حيث نجحت لهفة - دنيا سمير غانم - في إقناع د. تحسين - بيومي فؤاد - بدعمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على أكبر عدد من المتابعين، وقرر أن يستكمل دراسته.



وعلى الرغم من زيادة عدد المتابعين لـ لهفة بمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعرضت إلى أزمة جديدة بعد أن هاجمها أحد مشاهير السوشيال ميديا المهتمين بـ الطعام - تامر هجرس.