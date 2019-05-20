زيادة حالات الإصابة بحمى الضنك في 3 مناطق بتنزانيا

ذكرت وزارة الصحة في تنزانيا أنه تم تشخيص حوالي 1222 شخصا مصابا بحمى الضنك في مناطق دار السلام ودودوما وسينجيدا وهو ارتفاع حاد عن 304 حالات في أبريل الماضي فيما توفى اثنان منذ ذلك الحين.



وذكرت صحيفة إيست أفريكان الكينية على الإنترنت، أن هذا العام يمثل أسوأ تفش للمرض مقارنة بعام 2014 ، عندما تم تشخيص أكثر من 400 حالة مصابة بالمرض في دار السلام ، فيما تسعى تنزانيا لاحتواء تفشي المرض الذي ينقله البعوض.



وأشارت الصحيفة إلى أن حمى الضنك تصيب حوالي 390 مليون شخص في أنحاء العالم كل عام.