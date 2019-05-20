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رياضة

بايرن ميونيخ يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:51 م
ساني وأجويرو
ساني وأجويرو
محمد السعيد
بدأ نادي بايرن ميونيخ الألماني في التحرك للتعاقد مع ليروي ساني لاعب فريق مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية، أن بايرن نيونيح يسعى بجدية للحصول على خدمات ساني،خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تدعيم خط الهجوم الفريق بعد رحيل ريبيري وروبن عن الفيرق.

وكانت تقارير أشارت خلال الأسابيع الماضية، إلى رغبة ساني في الرحيل عن مانشستر سيتي، بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة أساسيًاا في معظم مباريات السماوي.

وشارك ساني مع مانشستر سيتي في 21 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 10 أهداف، وصنع مثلها.

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