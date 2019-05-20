بتكلفة 7.5 مليون جنيه.. محافظ كفرالشيخ يفتتح كوبرى القنطرة.. صور

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، كوبرى "القنطرة - ميت يزيد" الجديد بشرق كفرالشيخ بتكلفة إجمالية قدرها 7.5 مليون جنيه.



جاء ذلك بحضور محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف محمدي، وكيل وزارة الري، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفرالشيخ، إن افتتاح كوبرى ميت يزيد الجديد بشرق كفرالشيخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه، على ترعة ميت يزيد بالكيلو 34.75 كم، حمولة 90 طنا بطول 36 مترا وعرض 12 مترا، وبلغ عدد الخوازيق الخاصة بالكوبرى 46 خازوقا بأطوال 16 مترا، بمدة تنفيذ عام.



وأضاف المحافظ أن الكوبرى يعد من أهم المحاور المرورية بشرق المدينة للقضاء على التكدس المرورى وتسهيل حركة المركبات للقادمين من وإلى شرق المدينة ومنطقة مجمع مواقف كفرالشيخ.



وأشار إلى أن مشروعات الطرق والكباري من أهم مشروعات البنية التحتية التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفرالشيخ لصالح التنمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.