بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر.. مدبولي يهدي درع تكريم للسفير الصيني

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سونج آيقوه، سفير الصين لدى مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده في القاهرة.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن "مدبولي" توجه بالشكر لسفير الصين على الجهود الصادقة التي بذلها خلال فترة عمله التي امتدت على مدار ما يقرب من ٩ سنوات، شهدت خلالها العلاقات المصرية الصينية تطورًا ملحوظًا في كافة المجالات.





وأكد أن قيام الرئيس السيسي بمنح السفير الصيني وسام الجمهورية من الطبقة الأولى يعد تكريمًا متميزًا ومستحقًا من جانب القيادة السياسية، لشخصية صينية أسهمت في تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكي. وأضاف أن مصر تتطلع لاستمرار هذا الزخم المتنامي في علاقات البلدين، بما يسهم في زيادة التنمية والتقدم للشعبين الصديقين.





من جانبه، أعرب السفير الصيني عن سعادته البالغة واعتزازه بالتكريم الكبير من جانب الرئيس السيسي، موجهًا الشكر لمصر، قيادة وحكومة وشعبًا، على ما حظى به خلال فترة عمله من دعم ومساندة، كان لهما أكبر الأثر في تسهيل مهامه في تعزيز التعاون بين البلدين.



