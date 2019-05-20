بـ فلاشة أو ريسيفر.. شاهد أمم إفريقيا في بيتك على التلفزيون المصري

على قدم وساق تسير الاستعدادات داخل الهيئة الوطنية للإعلام لتغطية مباريات كأس الأمم الإفريقية المزمع إقامتها في مصر يوم 21 يونيو.





وتستعد الهيئة الوطنية من خلال قنواتها وإذاعتها الناقلة للحدث، من خلال تجهيز قناة "تايم سبورت" الخاصة للبث الأرضي، وذلك بالشراكة مع إعلام المصريين، بعد أن تم توقيع بروتوكول تعاون بينهما متضمنًا نسبة لكل طرف في الحقوق الإعلانية.





ويتاح الوصول للقناة عبر التردد الأرضي، فهي غير متاحة على النايل سات، وتبث أرضيًا، وتحتاج إلى جهاز إستقبال خاص بها.





وفي تصريحات صحفية، أكد رئيس الهيئة حسين زين أن قطاع الهندسة الإذاعية يسعى لظهور القناة الجديدة بالشكل اللائق بأعلى جودة ممكنة من خلال تقوية محطات البث الرقمي الأرضي، بالإضافة إلى توفير كل الإمكانات الهندسية المتاحة، لخروج البطولة بالشكل الأمثل على المستوى الإخراجي، موفرين للمشاهد المصري الحق في مشاهدة المباريات بصورة عالية الجودة.





وأوضح مسئول بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه من المقرر طرح فلاشة في الأسواق تزامنا مع طرح جهاز الإستقبال (الريسيفر) وقال إنه سيتم إضافتها إلى الحاسب الآلي أو اللابتوب لالتقاط شارة شارة البث الأرضي لقناة تايم سبورت الناقلة للمباريات.





وأضاف لـ صدى البلد أنه من المقرر أن يظهر على شاشة القناة الجديدة أبرز الإعلاميين في قناتي نايل سبورت وأون سبورت وعلى رأسهم أحمد شوبير ومدحت شلبي وسيف زاهر وتامر صقر، ومن المحللين طه إسماعيل وأيمن يونس.





من جانبه قال هشام رشاد نائب رئيس قطاع التليفزيون للبرامج الرياضية، إن الهيئة الوطنية للإعلام تنهي استعداداتها لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من خلال البث الأرضي على التلفزيون المصري.





وقال لـ"صدى البلد"، إن جهاز الاستقبال ( الريسيفر) الخاص باستقبال البطولة من المقرر أن يتم طرحه بالأسواق بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، أي قبل البطولة بأسبوعين على الأقل.



