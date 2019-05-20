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رياضة

شوبير يعلن ملامح قائمة المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية.. مفاجآت عديدة

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:24 م
احمد شوبير
احمد شوبير
ياسمين تيسير
فجر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن قائمة المنتخب الأول لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وأكد "شوبير"، في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب قرر ضم "عبدالله السعيد، نجم بيراميدز، ووليد سليمان، نجم الأهلي، وعبدالله جمعة، نجم الزمالك للقائمة النهائية للمنتخب على الرغم من حرصه على النزول بمعدل الأعمار، ولكن ظروف إقامة البطولة بمصر كان لها حسابات أخرى خاصة في ظل ضرورة التتويج بالبطولة. 

وتابع: أن حراس المرمى هم أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمود جنش حارس الزمالك، على أن 
يكون محمد أبو جبل، حارس سموحة، ومحمد عواد حارس الإسماعيلي جاهزين في أي وقت.

وأوضح أن المنتخب بحاجة لعنصر الخبرة خلال البطولة، مشددًا على أن هناك العديد من المفاجآت ستشهدها أيضا قائمة المنتخب خلال البطولة. 

وأضاف أن القائمة النهائية ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة. 

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

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