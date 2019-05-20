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أخبار العالم

إعادة انتخاب جوكو ويدودو رئيسا لـ إندونيسيا

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:21 م
إعادة انتخاب جوكو
إعادة انتخاب جوكو ويدودو رئيسا لـ إندونيسيا
رويترز
أفاد إحصاء رسمي لمفوضية الانتخابات اليوم الاثنين، بأن الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي وحصل على 55.5% من الأصوات مقابل 44.5% لمنافسه الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو.

وتؤكد النتائج الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي، التي أعطت الرئيس جوكو ويدودو فوزا مريحا رغم أن ذلك قد يثير طعنا قانونيا واحتجاجات في الشوارع بعد أن زعم برابو حدوث مخالفات على نطاق واسع.

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