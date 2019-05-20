أغلق لعدة ساعات وتسبب في إخلائه.. القبض على متسلق برج إيفل.. فيديو

Rescuers could be seen near a man dressed in black who has positioned himself between two beams just under the top observation deck of the Eiffel Tower pic.twitter.com/tOUpvjsuBt — AFP news agency (@AFP) May 20, 2019

تمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على شخص تسلق برج إيفل ظهر الاثنين، بعدما أغلقت السلطات البرج بسببه.وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن شرطة العاصمة باريس سيطرت على المتسلق بعدما مكث لساعات معلقا في الجزء العلوي من الطابق الثالث للبرج.وأوضحت أن فرق التدخل السريع تمكنت من القبض على الزائر بعد تسلقه للبرج ولم تكشف السلطات عن دوافع الرجل الذي تسلق برج إيفل، ما دفع الشرطة لإغلاق الشوارع المحيطة به في العاصمة باريس وإجلاء السياح.