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أخبار العالم

أغلق لعدة ساعات وتسبب في إخلائه.. القبض على متسلق برج إيفل.. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:25 م
القبض على رجل تسلق
القبض على رجل تسلق برجل إيفل في باريس
رحيم يسري
تمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على شخص تسلق برج إيفل ظهر الاثنين، بعدما أغلقت السلطات البرج بسببه.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن شرطة العاصمة باريس سيطرت على المتسلق بعدما مكث لساعات معلقا في الجزء العلوي من الطابق الثالث للبرج.

وأوضحت أن فرق التدخل السريع تمكنت من القبض على الزائر بعد تسلقه للبرج ولم تكشف السلطات عن دوافع الرجل الذي تسلق برج إيفل، ما دفع الشرطة لإغلاق الشوارع المحيطة به في العاصمة باريس وإجلاء السياح.

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