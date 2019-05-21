رامز جلال عن شيرين رضا: ملكة جمال سن اليأس.. والفنانة بعد اكتشافها المقلب: هموتك

سقطت الفنانة شيرين رضا، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون هي الضحية الخامسة العاشرة .



ووجه "جلال"، رسالة إلي " شيرين رضا"، خلال تقديمه لها، قائلًا: «بطلة العالم في المراهقة المتأخرة»، وهي من الناس اللي عايشين معانا بالغلط، ومخلوق غريب وسط بنات جيلها، ملكة جمال سن اليأس والكل بيجي عندها وبيهنج، وكثير ثبتت شنبات وخربت بيوت ونيمت رجالة دموعها على خدها ست قادرة ومفترية وماشية طايحة في خلق الله».



وبدأ " رامز" في تنفيذ أولى خطوات المقلب بإسقاط " شيرين رضا" من أعلى الكوبري المتواجد على النهر.



وسخر الفنان رامز جلال من الفنانة شيرين رضا أثناء قيامها بالتصفير أثناء المقلب، قائلا: "كانت بتقف على الناصية زمان أو عندها غية حمام".



فقدت الفنانة شيرين رضا، القدرة على الحركة فى مواجهة غوريلا رامز فى الشلال، ووقفت عاجزة تماما عن الحركة أمام الغوريلا.



وانهارت الفنانة شيرين رضا، بعد اكتشافها مقلب رامز جلال، وحاولت ضربه بالحجارة ولكن رامز تمكن من الإمساك بيدها.



وقالت شيرين رضا: "هموتك أنا مش عارفة بتجيبوا الأفكار دى منين حرام عليك".



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.

