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رياضة

أهلي جدة.. البديل يقود الفريق السعودي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:16 ص
عبد الرحمن غريب
عبد الرحمن غريب
ريهام بكير
نجح أهلي جدة السعودي في التأهل لثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا ليواجه مواطنه الهلال ، بعد فوزه على ضيفه باختاكور الأوزبكستاني بنتيجة 2-1 .

وسجل البديل عبد الرحمن غريب لاعب الفريق السعودي هدف الفوز على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الأهلي بحاجة إلى الفوز لحجز البطاقة الثانية عن المجموعة والأخيرة عن منطقة غرب آسيا، فافتتح التسجيل عبر الدولي السوري عمر السومة في الدقيقة 69 بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من دجانيني تافاريس من الرأس الاخضر، بيد أن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل عبر إيغور سرغييف من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (88).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح البديل غريب في تسجيل هدف الفوز بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وانتزع الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام باختاكور الذي خرج خالي الوفاض، وبفارق نقطة واحدة خلف السد المتصدر والذي خسر أمام برسيبوليس صفر-2 في مباراة هامشية في طهران.

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