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فن

إشادة بمسلسل زودياك على شاشة صدى البلد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
محمد نبيل
إشادة لافتة يلقاها مسلسل زودياك والذى يعرض لأول مرة على شاشة صدى البلد فى تمام الثامنة مساء، ولا سيما على وسائل التواصل الإجتماعى مما جعله يدخل تريند جوجل أكثر من مرة.

وتدور أحداث المسلسل حول سلسلة مثيرة من الجرائم الغامضة المبنية على المجموعة القصصية “حظك اليوم”، التي تُعتبر من أكثر المؤلفات مبيعًا للكاتب المصري الشهير الراحل دكتور أحمد خالد توفيق، المعروف برائد أدب المغامرة والرعب العربي، والجرائم مبنية على سلسلة من القتل القائم على الأبراج المختلفة.

العمل من بطولة هند عبد الحليم، وخالد أنور، ومحمد مهران، وأحمد خالد صالح، وأسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، قام بكتابة المسلسل فريق كتابة بقيادة محمد المعتصم، ويتضمن الفريق كل من منة إكرام، ومحمد هشام عبية، وعمر خالد، وراوية عبد الله، إخراج محمود كامل، إنتاج فيلم كلينك” بالتعاون مع شركة “الماسة للإنتاج الفني”.

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