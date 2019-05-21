علشان يبقى يتجوز عليا.. قاتلة زوجها بالمنيا: خدرته ودفنته داخل خزان الصرف في الشقة 39 يوما

قالت المتهمة م ف زوجة المسن "قتيل المنيا": "وضعت له قرص منوم في الشاي، ثم قمت بخنقه بعدما ساعدني نجلي في ذلك".





وأدلت المتهمة باعترافات أمام فريق المباحث، حيث شرحت تفاصيل جريمتها بأنها تشاجرت مع زوجها أكثر من مرة بسبب زواجه من امرأة أخرى، وفي الفترة الأخيرة أدى تشاجره المستمر معها ونجله إلى قيامها بوضع خطة للخلاص منه.





وتابعت المتهمة بأنه يوم الواقعة فكرت بقتله بمساعدة نجلها ك ا الطالب الجامعي، حيث وضعت له زوجته قرص المنوم في الشاي وقامت بخنقه مع ابنها وتخلصا من جثته بوضعها داخل خزان الصرف الصحي.





وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تمكنت من كشف لغز العثور علي جثة مسن بخزان الصرف بمنزله، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوجته ونجله، حيث قامت الزوجة بالتخلص منه بالاشتراك مع نجلهما الطالب الجامعي وذلك بسبب تشاجره الدائم معهما وزواجه من أخرى.





تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي يتضمن بورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بانبعاث رائحة كريهة من منزل شقيقه «إسماعيل .ش " 55 سنة سمسار عقارات، المقيم بمدينة ملوي ، والمبلغ بتغيبه منذ 39 يوما».





بانتقال العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والمقدم أحمد عبد الهادي مأمور القسم والرائد محمد يوسف رئيس مباحث ملوي حيث تم العثور على جثة المتغيب داخل خزان منزله مقتولا وفى حالة تعفن.



