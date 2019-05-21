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منوعات

شاهد.. شخص ينجو من الموت في اللحظة الأخيرة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:37 م
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، لسيارة اخترقت الحواجز الحديدية أعلى أحد كباري الرياض وأوشكت على الانزلاق.

وظهر في الفيديو سيارة بداخلها أحدهم يحاول الخروج منها بعد أن اصطدم في الحواجز الحديدية أعلى الكوبري، ولكن العناية الإلهية أنقذته من السقوط واستقرت السيارة على حافة الكوبري، واستطاع قائد السيارة الخروج منها.




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