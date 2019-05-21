أقنعوا الجميع إلا أجيري.. لاعبون سقطوا من قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2019

جاءت قائمة منتخب مصر الأول المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019، تحمل مفاجآت عديدة من حيث ضم بعض الأسماء التي لم يتوقعها كثيرون، واستبعاد أسماء أخرى يرى البعض أنها جديرة بالفرصة.



وعلى الرغم من ذلك شهدت القائمة مفاجآت سعيدة بضم وليد سليمان لاعب الأهلي المتميز، الذي عانى كثيرا من ظلم الإختيارات، كما شهدت عودة عبدالله السعيد إلى إرتداء قميص المنتخب مرة أخرى، بينما دخل جنش وباهر المحمدي ومحمد أبو جبل وأحمد أبو الفتوح ونبيل عماد "دونجا" وأحمد علي كامل، وأحمد أيمن منصور، ضمن القائمة لأول مرة في بطولة مجمعة مع المنتخب.



صالح جمعة

اختار أجيري لمركز صناعة اللعب عبدالله السعيد دون بديل مقنع له في خط الوسط، مع أن ما يقدمه صالح جمعة من أداء كبير خلال الفترة الأخيرة كان كفيلا بوجوده في القائمة التي عجّت في مركز الوسط بثلاثة لاعبين يجيدون اللعب في مركز الديفندر وهم النني وطارق حامد ونبيل دونجا، وكان من الأولى استبعاد أحدهم لصالح صالح جمعة.



عبدالله جمعة

الأخ الأصغر لصالح، كان اكتشاف مدرب الزمالك جروس لشغل مركز الظهير الأيسر، وفي غضون شهور كان عبدالله الأكثر إجادة في مصر في هذا المكان.



والغريب أن من تم ضمه في هذا الرواق لقائمة المنتخب أحدهما لا يلعب بانتظام وهو أحمد أبو الفتوح، والآخر لا يلعب في هذا المركز مع ناديه وهو أيمن أشرف.



كهربا

كان محمود كهربا ولم يزل لاعبا موهوبا قادرا على قيادة خط الهجوم بحرفية ومهارة وسرعة، لكن ما يعيب كهربا اندفاعه ومزاجيته التي كلفته استبعادات متوالية خلال الفترة الأخيرة بعد تصرف اندفاعي تجاه مدرب المنتخب بعد إحرازه هدفا مع الزمالك، بينما كان يشاهده أجيري من المدرجات.



رمضان صبحي

لم يكن مطلوبا من رمضان صبحي أن يفعل أكثر مما فعل مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، جاء بالفريق مع زملائه من بعيد إلى الصدارة، بدا متماسكا وقويا وقادرا على الاحتفاظ بالكرة والمرور من المدافعين وفتح الثغرات في حصون المنافسين، وتسبب في مرات عديدة في تخليص المباريات للفريق الأحمر.



محمد عواد

سيئ الحظ دائما مع المنتخب، لا ينفك ارتباط اسمه بـ الاستدعاءات الودية لكنه دائم الغياب عن الاختيارات الرسمية، ويعتبر محمد عواد أكثر الغيابات الحزينة من قائمة المنتخب نظرا لبراعته الفائقة ومستواه المتميز في حراسة المرمى سواء في الدوري المصري أو السعودي، - وفقا للجماهير - وذلك مقارنة بـ الإختيارات الموجودة في المنتخب والتي شهدت تذبذبا في المستوى من حين لآخر.



عمرو السولية

كان استبعاد عمرو السولية نجم وسط الأهلي ضمن مفاجآت القائمة الحزينة، إذ إن اللاعب كان خلال الفترة الأخيرة الأكثر انتظاما في التشكيلة الأساسية لفريقه، كما كان حاضرا ضمن جميع الاستدعاءات التحضيرية قبل القائمة.



من دخلوا القائمة مكان عمرو السولية هما طارق حامد والنني ونبيل عماد دونجا، والثلاثة - وفقا للجماهير - لهم مردود أقل من السولية خلال الفترة الأخيرة.



وضمت القائمة 4 لاعبين من الأهلي ومثلهم من الزمالك و5 لاعبين من بيراميدز، حيث جاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – أحمد الشناوي – محمد الشناوي – محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – أحمد أيمن منصور – باهر المحمدي – أحمد المحمدي – محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد حجازي – علي غزال

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد سليمان – عبدالله السعيد – محمد النني – طارق حامد – عمرو وردة

الهجوم: محمد صلاح – أحمد علي كامل – مروان محسن – أحمد حسن كوكا – محمود حسن تريزيجيه