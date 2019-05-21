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أخبار العالم

وزير فرنسي: أوروبا لن تخضع لتحذيرات إيران

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:06 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء إن أوروبا لن تخضع لتحذيرات إيران.

وأضاف لومير - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن الأوروبيين يواجهون ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة مع إيران، وأن التهديدات الإيرانية بالانسحاب من الاتفاق النووي مع القوى العالمية لا تفيد فيما يتعلق بهذا الأمر.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني بهزاد صابري أنصاري في وقت سابق اليوم إن على أوروبا أن تتحمل تكلفة موقفها، موضحا أن السياسة الإيرانية الجديدة مرهونة بالموقف الأوروبي من الآلية المالية.

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