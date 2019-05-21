ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أمم أفريقيا .. تعليق صالح جمعة على عدم ضم شقيقه للمنتخب

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:27 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب صالح جمعة نجم فريق الأهلي عن استيائه من اختيارات قائمة المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكتب جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "فين عبدالله جمعة".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، قائمة ضمت 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقرر إقامته في "برج العرب"، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويدخل المنتخب الوطني، معسكرًا مغلقًا يوم 6 يونيو المقبل استعدادا للبطولة القارية، قبل أن يلتقي وديًا مع تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 في الشهر ذاته.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد الشناوي (الاهلي) - محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) - محمد أبو جبل (سموحة).

خط الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) - عمر جابر (بيراميدز) - علي غزال (فيرينسي البرتغالي) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة).

خط الوسط: وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - طارق حامد (الزمالك) - محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز).

خط الهجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).

ترشيحاتنا

سألت جوجل.. طالب بـ أولى ثانوي يترجم امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أول رد فعل من محمد عواد عقب استبعاده من قائمة المنتخب لـ أمم أفريقيا ٢٠١٩

9 معلومات عن نظام البطاقة الذهبية للإقامة الدائمة في الإمارات

كيفية تكفير الذنب لتارك الصيام عمدا ودون سبب شرعي

رقم 16.. تعرف على ضحية رامز في الشلال اليوم

كهربا وجمعة ورمضان.. وزير الشباب السابق مستاء من استبعاد ثلاثي المنتخب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل ..شاهد.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل

درة وبريانكا شوبرا أبرزهن.. نجمات تألقن بـ الأبيض في مهرجان كان السينمائي.. صور

بمكياج لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى مهرجان كان السينمائي