تحدي ألماني جديد للباحثين.. مسابقة المواهب الخضراء للتنمية المستدامة

كشفت السفارة الألمانية في القاهرة عن انطلاق النسخة الـ11 من مسابقة «المواهب الخضراء - Green Talents» لعام 2019.



تحت تعليق «هل تريد الحصول على جائزة؟» أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة عن تفاصيل المسابقة «هل أنت مخترع ولديك أفكار مبتكرة وتركيز قوي على التنمية المستدامة؟ نقدم لك هذا التحدي في أن تصبح واحدًا من 25 من المواهب الخضراء لعام 2019!».



وفي التفاصيل، ذكرت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تقيم الوزارة الاتحادية الألمانية للتربية والبحث (BMBF) منذ 10 أعوام مسابقة (المواهب الخضراء – المنتدى الدولي للطاقات الكامنة العالية في التنمية المستدامة)، وتكرم الجائزة باحثين شباب لتشجيع التبادل العالمي للأفكار الخضراء المبتكرة».