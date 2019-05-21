البنتاجون: نجحنا في ردع إيران بنشر قواتنا في الشرق الأوسط

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي شاناهان عقب إفادة في الكونجرس بشأن إيران "منعنا وقوع هجمات بسبب نشر قوات في المنطقة".



وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي "التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية تم ردعها عبر نشر قواتنا العسكرية في المنطقة"، بحسب شبكة سكاي نيوز.



وتابع قائلا: واشنطن تعمل على ردع إيران وليس الدخول في حرب معها.



من جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن واشنطن ستضمن حماية مصالحها في الشرق الأوسط.

