المنيا يجهز لاعبيه للممتاز ب بمعسكرين

يسعي الجهاز الفني لنادي المنيا بقيادة سمير كمونة ، لتجهيز لاعبي الفريق بكل قوة للممتاز ب من أجل الصراع على الصعود للممتاز .



واتفق كمونة مع إدارة النادى علي خوض معسكرين خلال فترة الإعداد أحدهما بالقاهرة والآخر سيكون بالإسكندرية من أجل تجهيز اللاعبين.



ويرغب الجهاز في خوض عدد من الوديان خلال المعسكرين للوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهم المباريات الرسمية .