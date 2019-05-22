أحمد مرتضى يوجه رسالة مؤثرة لوالده قبل نهائي الكونفدرالية

وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق رسالة إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادى عقب استقبال والده لبعثة فريق نهضة بركان المغربي في مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وكتب أحمد مرتضى عضو مجلس الشعب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": رجل لا ينام ربنا يرزقك بالبطولة ان شاء الله ويفرح كل الزملكاوية إن شاء الله.



ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى فى إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية وذلك في حضور 40 ألف مشجع لمؤازرة الفريق الأبيض.



وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف سجله الغينى لابا كودجو فى الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.