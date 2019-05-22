ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد مرتضى يوجه رسالة مؤثرة لوالده قبل نهائي الكونفدرالية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:40 ص
أحمد مرتضى
أحمد مرتضى
منتصر الرفاعى
وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق رسالة إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادى عقب استقبال والده لبعثة فريق نهضة بركان المغربي في مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكتب أحمد مرتضى عضو مجلس الشعب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": رجل لا ينام ربنا يرزقك بالبطولة ان شاء الله ويفرح كل الزملكاوية إن شاء الله.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى فى إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية وذلك في حضور 40 ألف مشجع لمؤازرة الفريق الأبيض.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف سجله الغينى لابا كودجو فى الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ترشيحاتنا

موجز الرياضة.. مباريات أمم أفريقيا مجاناً.. إنبي يهرب من الهبوط.. جوارديولا وإمكانية رحيله عن مانشستر سيتي

استقبال حافل في مطار القاهرة لفريق نهضة البركان المغربي.. صور

جارسيا: سيتم استبعاد لاعبين من قائمة منتخب مصر أحدهما حارس مرمى.. فيديو

نشرة الفن.. كاردي بي تلغي حفلاتها الغنائية لهذا السبب.. حلا شيحة تجتمع مع نجوم الفن في سحور.. كاميلا مورون تدعم حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان.. كريم محمود عبد العزيز يعيد أمجاد والده.. صور

طقوس أدت لنكبة.. زفاف يتحول لحفل تحرش واغتصاب جماعي بالصين.. فيديو

الإفتاء تنصح بـ 5 كلمات تعتقك من نار جهنم

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المنصورة لـ جاردن سيتى.. عاش هنا يوثق مسيرة مأمون الشناوى وأسباب عناده مع ام كلثوم وكواليس علاقته الخاصة بـ فريد الأطرش وعبد الحليم.. واكتشافه هانى شاكر

كرم الشراقوة زاد عن حده.. مدرسة تقيم إفطاراً جماعياً لأهالي القرية بمساعدة الطالبات.. صور

هكذا دعمت كاميلا مورون حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان السينمائي.. صور