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تعليم

نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية.. تعرف على موعد إعلانها

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:11 م
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياسمين بدوي
أعلن المسئولون عن وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه سوف يتم التواصل مع من تم قبول طلبات تقدم أبنائهم للمدارس المصرية اليابانية بشكل مبدأى عن طريق البريد الإلكترونى المسجل على استمارة التقدم الإلكترونية فى الأسبوع الأول من شهر يونيو

وقال المسئولون إنه سيتم إرسال ايميل واضح لجميع أولياء أمور التلاميذ المقبولين، شاملًا كافة التفاصيل الخاصة بأماكن المقابلات الشخصية وموعدها. 

وأوضح المسئولون أنه سيتم البدء فى عقد المقابلات الشخصية للتلاميذ بعد العودة من إجازات عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019 إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 2019/2020.

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