نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية.. تعرف على موعد إعلانها

أعلن المسئولون عن وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه سوف يتم التواصل مع من تم قبول طلبات تقدم أبنائهم للمدارس المصرية اليابانية بشكل مبدأى عن طريق البريد الإلكترونى المسجل على استمارة التقدم الإلكترونية فى الأسبوع الأول من شهر يونيو





وقال المسئولون إنه سيتم إرسال ايميل واضح لجميع أولياء أمور التلاميذ المقبولين، شاملًا كافة التفاصيل الخاصة بأماكن المقابلات الشخصية وموعدها.





وأوضح المسئولون أنه سيتم البدء فى عقد المقابلات الشخصية للتلاميذ بعد العودة من إجازات عيد الفطر المبارك.



