ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الحكومة توافق على تخصيص أرض بأسوان للتوسعات السكانية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:56 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتخصيص قطعتيْ أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛ لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، الاولى بمساحة 2740,90 فدان بمنطقة الأمل، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة 12197,5 فدان بمنطقة خور قندي، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقى المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص عدد 3 قطع أراض مملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها فى التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالى المنطقة، الاولى بمساحة 650.47 فدان بمنطقة غرب أسوان، والثانية بمساحة 323.83 فدان بمنطقة غرب سهيل، والثالثة بمساحة 78.05 فدان بمنطقة أبو الريش قبلى بمحافظة أسوان.

ترشيحاتنا

6 نصائح مهمة لسائقي السيارات لمواجهة الحر الشديد

رسميا.. طلعت يوسف مديرا فنيا للاتحاد السكندري لمدة 90 دقيقة

الدولار يتراجع 10 قروش جديدة.. ويسجل 16.89 جنيه

عامر حسين: انهاء الدوري انجاز.. وشاهدوا موقف المغرب وتونس وصلاح

التعليم تقرر تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

بسبب شيك بدون رصيد.. تشريعية البرلمان توافق على رفع الحصانة عن هذا النائب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية مفرطة بين ويل سميث وزوجته في العرض الخاص لـ علاء الدين.. صور

أول ظهور لـ كيم كارداشيان بعد استقبال طفلها الرابع.. صور

فريق Once Upon a Time in Hollywood في جلسة تصوير بمهرجان كان