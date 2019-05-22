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برلمان

تضر بحياة المواطنين.. طلب إحاطة عن بيع الأدوية المغشوشة عبر الإنترنت

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:14 م
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى رئيس الوزراء ، حول انتشار بيع الأدوية والمنتجات الطبية على منصات السوشيال ميديا، دون النظر إلى هوية الشركة المصنعة، وتاريخ الإنتاج، والآثار الناتجة على صحة الإنسان.

وأوضح دسوقي أن أصحاب هذه المواقع تعتمد في جذب ضحاياها على الادعاء ببيع أدوية مستوردة تقل 35 أو %50 عن الأسعار الرسمية فى الصيدليات والمستشفيات، أغلبها تتعلق بالمكملات الغذائية، وأدوية التخسيس، والرجيم، وينخدع الناس بالرغم من عدم الإعلان عن مكونات العقار الطبى المتداول، أو كونها صالحة للاستخدام الآدمى أم لا.

وطالب النائب ووزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، بالتعاون معا للحد من بيع الأدوية مجهولة المصدر على الإنترنت، وإغلاق أى تطبيقات أو مواقع تزاول النشاط ومعاقبة أصحابها، ووضع الية فعالية للقضاء على هذه التجارة التي تضر بحياة المواطنين.

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