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ديني

هل تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه؟.. الإفتاء تجيب

الخميس 23/مايو/2019 - 07:27 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "على من لا تجب زكاة الفطر؟"، وبعد عرض السؤال على أمانة الفتوي جاءت الإجابة بما هو نصه: لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

وأشار الى أنه كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء -كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.

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