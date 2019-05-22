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فن

اللهو الخفى.. محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:58 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو يكشف من خلاله عن موعد طرح أغنيته "اللهو الخفي".

وقال رمضان :"حبايبي الغاليين انتظروا أغنية اللهو الخفي خلال ساعات عبر قناتي الرسمية على يوتيوب".

يذكر أن محمد رمضان يشارك في السباق الدرامي لرمضان الجاري بمسلسل "زلزال" ويشاركه البطولة ماجد المصري وحلا شيحة وهنادي مهني والمسلسل من تاليف عبد الرحيم كمال واخراج ابراهيم فخر.

وتعد اغنية "اللهو الخفى" الخامسة بعد طرحه اربع اغان من قبل هم "نمبر وان والملك وفيروس ومافيا".

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