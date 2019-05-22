احتلوا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود.. من هم القرامطة أكثر الفرق فسادا ودموية في التاريخ

لم يشهد التاريخ الإسلامي فتنة كفتنة القرامطة، الذين عاثوا في الأرض الفساد وخربوا في البلاد وقتلوا العباد، ولما لا وهم من احتلوا الكعبة وقتلوا حجاج بيت الله الحرام، وروعوا الآمنين حتى أنهم لم يمنعهم قول الله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا».



في عام 317 هـ 908م، تعرض المسجد الحرام لواحدة والكعبة المشرفة، لأبشع جريمة في التاريخ، حينما اعتدى عليها القرامطة بزعامة أبي طاهر القرمطي، وقتلوا كل من كان في الحرم وسرقوا الحجر الأسود وغيبوه عن المسجد الحرام لمدة 22 سنة، لكن كيف ذلك؟.



ينتسب القرامطة إلى حمدان بن الأشعث الأهوازي الملقب بـ"قرمط"، الذي عاش الكوفة عام 258 هـ، حتى أنه كان يظهر الزهد والتقشف في أول عهده، فاستمال إليه بعض الناس، حتى أن قصر قامته دفعه لان يكون ناقما على الجميع، و حاقدا على جميع الخلق، حتى التقى بأحد دعاة التشيع وهو "حسين الأهوازي" والذي أصبح من أتباعه لكونه كان ينتقد العباسيين ويتذمر من وضعهم حتى أصبح "حمدان بن الأشعث" هو قائد تلك الفرقة الشيعية.



اشتهر القرامطة بكونها فرقة سياسية دينية من غلاة الشيعة، انشقت من فرقة الاسماعيلية أحد الفرق الشيعية المتطرفة، حتى أصبحت أشد تطرفا منها، حتى نشأت دولة القرامطة في منطقة الإحساء في شبه الجزيرة العربية وجعلوا مركزهم في جزيرة أوال وهى دولة البحرين، و كان أول أمرائهم أبو السعيد الحسن الجنابي (286 -301 هج / 899 م – 913 م ) وسمي أتباعه بالجانبيين و هو أقوي رجال هذه الدولة و أطولهم حكمًا.



شكل القرامطة قوة عسكرية مستغلين ضعف الدولة العسكرية، اعتمدت تلك القوة في حياتها على الغارات التي تشنها على الدول المجاورة، ويشنون هجمات على الخلافة العباسية في العراق، حتى أن القرامطة كانوا في بداية الأمر علي علاقة صداقة مع الخلافة الفاطمية علي أساس أن كلاهما يدينون بالمذهب الشيعي ، ثم انقلبوا علي الفاطميين و هاجموا أملاكهم في الشام وفلسطين، حتى أنهم حاولوا الاستيلاء علي دمشق سنة 289 هج بقيادة أميرهم زكرويه و لكن الخليفة العباسي المكتفي استطاع التصدي لهم و قتل قائدهم زكرويه سنة 290 هج.



و في عهد الخليفة العباسي المستكفي عام 905 م / 292 هـ، توسع القرامطة فسيطروا علي شرق الجزيرة و مصر و بدأوا يتجهون إلى الشام و أسسوا مركزًا للدعوة في الرملة في فلسطين، حتى جاء العام 317 هـ، حاملا معه واحدة من أكثر الكوارث التي حدثت في التاريخ الإسلامي، على يد قائد القرامطة، أبو طاهر القرمطي، الذي احتل الكعبة وسرق الحجر الأسود وقتل الحجاج.



واصل القرامطة أعمالهم التخريبية وقطع الطريق على الحجاج، حتى وصلوا إلى مكة المكرمة، وفرضوا حلوها حصارا شديدا، حتى اقتحموها في يوم التروية عام 317 هـ، ودخل جيش القرامطة الحرم، ونزعوا الحجر الأسود من مكانه، بقيادة أبو طاهر القرمطي، وقتل فيها عدد كبير من الحجاج بلغ عددهم 30 ألف حاج.

