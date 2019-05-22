جمع أكثر من مليون دولار.. الجامعة الأمريكية تقيم الحفل السنوي الخيري الثامن

أقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفل عشائها السنوي الخيري الثامن لدعم الجامعة والذي يشمل جمع التبرعات وتكريم الخريجين المتميزين.



وشهد الحفل جمع أكثر من 1.15 مليون دولار لدعم المنح الدراسية المئوية بهدف مساعدة الطلاب المتفوقين للالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تجاوزت تبرعات الحفل الرقم الأولي المستهدف وهو مليون دولار وتعد تلك التبرعات ضمن حملة مئوية الجامعة والتي تهدف إلى جمع 100 مليون دولار بحلول عام 2022، والتي حققت حتى الآن 80 بالمئة من هدفها.



أقيم حفل العشاء في معبد دندور في جناح ساكلر، في متحف المتروبوليتان للفنون - أحد أكبر المتاحف الفنية في العالم، والذي يضم أكثر من مليوني عمل فني لمجموعات يعود تاريخها لأكثر من 5000 عام - احتفالا بالذكرى المئوية للجامعة. حضر حفل العشاء أكثر من 250 ضيف.



وقال فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "لا تزال مصر مركزا نابضًا بالحيوية وهي مصدر للإبداع والفنون على مدار الزمان وحتى الآن."



من جانبه قال ريتشارد بارتليت، رئيس مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن أول اجتماع لمجلس أوصياء الجامعة عقد أيضا في مدينة نيويورك: "إن الجذور الأمريكية للجامعة تلعب دورا هاما فيما تقدمه الجامعة من تواصل بين الثقافات المتعددة. نحن نسعى جاهدين لإحضار العالم إلى مصر ومصر للعالم.. في وقت أصبحت فيه قيمة انفتاح الثقافات على بعضها البعض موضع شك، فإن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لا تزال ملتزمة بتحقيق هذا الهدف، كما كان الحال منذ 100 عام".



وقدمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في حفل العشاء، جائزة التأثير العالمية إلى نيكولاس كريستوف، الحائز على جائزتي بوليتزر، والذي درس بالجامعة عام 1984، وهو أيضا كاتب مقال في صحيفة نيويورك تايمز. كما منحت الجامعة جائزة الخريجين المتميزين لكل من محمد الشافعي، خريج الجامعة عام 2017، والذي سيبدأ دراسته في كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2020، ورضوى حامد، خريجة الجامعة عام 2017، والباحثة في جامعة ستانفورد.