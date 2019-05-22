بسبب الحر الشديد.. الأزهر يقرّر تأجيل امتحانات الشفوي في هذه المعاهد

قرّر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوى المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدًا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو.





وأكد الأزهر أن هذا القرار نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة رفقًا بأبناء الأزهر الشريف فى هذه الظروف من الطقس السيئ الذى تتعرض له البلاد، وذلك بمناطق الدقهلية والمنوفية والغربية.



