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ديني

بسبب الحر الشديد.. الأزهر يقرّر تأجيل امتحانات الشفوي في هذه المعاهد

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:24 م
تأجيل امتحان الأزهر
تأجيل امتحان الأزهر
محمد شحتة
قرّر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوى المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدًا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو.

وأكد الأزهر أن هذا القرار نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة رفقًا بأبناء الأزهر الشريف فى هذه الظروف من الطقس السيئ الذى تتعرض له البلاد، وذلك بمناطق الدقهلية والمنوفية والغربية. 

وكان الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قد أصدر تعليماته لعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، بمراعاة صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات بجميع الكليات، وذلك بالنظر لسوء الأحوال الجوية غدًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة بأغلب المحافظات، وترك لعمداء الكليات حرية تقدير الموقف بشأن استكمال إجراء الاختبارات غدًا كما هو معلن بجداول الامتحانات أو تأجيلها، كل حسب طبيعة مكانه وموقعه الجغرافي، على أن يعلموا الطلبة والطالبات بالمواعيد الجديدة في حال تغييرها.

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