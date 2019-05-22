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أحمد موسى يوجه تحذيرا للجماهير قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:43 م
احمد موسي
احمد موسي
خالد محيي الدين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة استحدثت نظاما جديدا لحجز وشراء التذاكر الخاصة بمباريات كأس الأمم الإفريقية القادمة.

وأشار "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أنه سوف يتم طباعة بطاقات شخصية للمشجعين ومن خلالها سوف يتم حجز تذاكر تلك المباريات،لافتا إلي أنه غير مسموح بحجز أي التذاكر لأحد، قائلا" وكل شخص مسئول عن نفسه" ومن يتم ضبطه سوف يتم معاقبته طبقا للقانون.

وتابع، أن تلك الآلية مطبقة في كافة أنحاء العالم، حرصا على عدم وجود أي شغب، حيث تقود تلك البطاقات علي تحديد هوية كل مشجع داخل المدرجات.

وحذر موسى المشجعين، من حجز تذاكر وبيعها لهم من قبل المضاربين بالسوق السوداء، منوها إلى أن الدولة المصرية لن تسمح بالهرج أو الشغب في البطولة.

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