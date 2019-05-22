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رياضة

إهدار الفرص مستمر.. الأهلي يرفض التسجيل وينهي الشوط الأول متعادلاً مع الإسماعيلي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:59 م
الأهلي والاسماعيلي
الأهلي والاسماعيلي من مباراة سابقة
محمد رشاد
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام مضيفه الإسماعيلي، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز . 

الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة جمعها من 31 مباراة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة جمعها من 31 لقاء.

وكاد الإسماعيلي، يسجل في الدقيقة الرابعة في أولى محاولات اللقاء بعد كرة وصلت دونجا داخل منطقة الجزاء ليلعب عرضية أرضية خطيرة على مرمى الشناوي الذي تصدى للكرة على مرتين بصعوبة في الدقيقة 4.

وردّ الأهلي سريعًا في الدقيقة 6 بعرضية من علي معلول من الجهة اليسرى باتجاه وليد أزارو لكنه سقط مع الدفاع لتذهب الكرة إلى حسين الشحات الذي سدد في الدفاع لتضيع الفرصة.

وغادر محمود متولي مدافع الإسماعيلي وقائد الفريق الملعب متأثرًا بإصابة قوية في الكتف، ليشترك محمد هاشم بدلًا منه في الدقيقة 20.

وأهدر محمد صادق انفرادًا تامًا في الدقيقة 21 بعد ما سدّد كرة أرضية بيسراه تصدى لها الحارس محمد الشناوي بنجاح ليسقط بعدها حارس الأهلي متأثرًا بالإصابة.

ومن عمل جماعي رائع وصلت الكرة إلى حسين الشحات على الجهة اليمنى ليرسل عرضية أرضية خطيرة مرت من الدفاع الأصفر باتجاه أزارو ورمضان صبحي لكنها مرت منهما لتضيع الفرصة.

ومرّ وليد سليمان بطريقة رائعة من الدفاع الأصفر ووصل إلى حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 43 لكنه تسديدته علت العارضة بقليل، وردت الهجمة مجددًا ليسدد الأهلي من داخل منطقة الجزاء كرة أنقذها الحارس لترتد إلى رمضان صبحي الذي سدّد باتجاه المرمى لكن باهر المحمدي حولها إلى ركنية.

وألغى الحكم هدفًا للنادي الأهلي في الدقيقة 45+3 بعد عرضية من رمضان صبحي حولها وليد أزارو إلى الشباك بسهولة، لكن أشار الحكم إلى حالة تسلل على جناح الأهلي ليطلق بعدها الحكم محمد معروف صافرة نهاية الشوط الأول معلنا التعادل السلبي بين الفريقين .

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