في إعلان مجموعة طلعت مصطفى.. مدينتي تقتحم العالمية بقوة خلال 10 سنوات.. فيديو

والذي أذيع اليوم في العديد من الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية المخططين العالميين

وأظهر الإعلان بوضوح أن مدينتي خطط لها منذ اللحظة الأولى بشكل علمي وصحيح وبخبرة أكبر الشركات العالمية.



