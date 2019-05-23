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منوعات

في إعلان مجموعة طلعت مصطفى.. مدينتي تقتحم العالمية بقوة خلال 10 سنوات.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 12:20 ص
كشف الاعلان الجديد لمجموعة طلعت مصطفى عن مدينتي والذي أذيع اليوم في العديد من الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية المخططين العالميين لمدينتي خلال السنوات الـ 10 القادمة. 

وأظهر الإعلان بوضوح أن مدينتي خطط لها منذ اللحظة الأولى بشكل علمي وصحيح وبخبرة أكبر الشركات العالمية. 

وتحدّث الإعلان المبهر عن ما وصف بالـ Spine الذي سيكون من أكبر مراكز العالم في جذب الشركات العالمية والمحلية وكأكبر مركز إداري متكامل يحتوي على الخدمات والتكنولوجيا المتطورة بالإضافة الى السكن العصري والمناطق التجارية لأشهر الماركات والتوكيلات العالمية والأفكار الترفيهية الحديثة في العالم.

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