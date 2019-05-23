بيراميدز 2-0 النجوم.. الأزرق يتفوق ويحافظ على المركز الثاني

حقق فريق بيراميدز فوزا مستحقا على النجوم 2- 0 في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي ويحافظ على المركز الثانى برصيد 69.



أحرز ثنائية بيراميدز محمد فاروق وجون سيفوينتى.



بدأ اللقاء بضغط هجومى لفريق بيراميدز وتهديد الخطوط الخلفية وهو ما أسفر عن تسجيل محمد فاروق نجم الفريق الهدف الأول فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بعدما تلقى كرة عبدالله السعيد من ضربة ركنية سددها برأسه فى الشباك.



واصل لاعبو بيراميدز الضغط على دفاعات النجوم وأضاف جون خايرو سيفوينتي ثانى أهداف فريق بيراميدز فى مرمى النجوم فى الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة من عمر خربين داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه على يسار حارس النجوم



ومنح حكم اللقاء التونسي يسرى بو علي البطاقة الصفراء لثنائى فريق بيراميدز عبدالله السعيد وعمرو الميداني كما نال لاعبى النجوم أيمن الغباشي ومحمود عبدالحليم إنذارا.



ودفع رامون دياز بتشكيلة جاءت على النحو التالي :

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي وفي خط الدفاع أحمد أيمن منصور وعلي جبر وعمرو الميداني وعمر جابر وفي الوسط نبيل عماد "دونجا" ومحمد فاروق وعمر خربين وإيريك تراوري وعبد الله السعيد وفي الهجوم جون سيفونيتس.