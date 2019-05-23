جامعة أسيوط: تأجيل الامتحانات الشفوية والتحريرية اليوم بكافة الكليات

أعلنت الصفحة الرسمية لجامعة أسيوط عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرر تأجيل الامتحانات الشفوية والتحريرية اليوم الخميس 23 مايو بكافة كليات الجامعة النظرية والعملية.



وقالت الصفحة: سيتم تحديد موعد آخر لهذه الامتحانات وفق ظروف كل كلية .



وشددت الصفحة على اعتبار اليوم الخميس يوم عمل عاديا لجميع العاملين بكافة الكليات والقطاعات المختلفة التابعة للجامعة.