مش بتجوز في السر.. مي حلمي تنشر أول فيديو لعقد قرانها من محمد رشاد

بعد مرور قرابة شهرين على زواجها من المطرب محمد رشاد، نشرت المذيعة مي حلمي لأول مرة، مقطع فيديو لعقد قرانها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وفي رسالة طويلة كتبت مي: "وده اليوم اللي كان قبل الفرح بكتير ماخبتوش خالص بس كنا بنفكر عشان زهقنا من اللي كان حصل والقيل والقال فعاوزين هدوء مش أكتر مافيش حاجة اسمها جواز سري ده الجواز أساسه الإشهار بس كنا محتاجين وقت لينا احنا زي أي شخص عادي زي أي عائلة مش عاوزة دوشة عشان على الأقل مش أمنا ولا أبونا ولا أخواتنا".





وأضافت "مي": "بعدها بأسبوع كنت زعلانة جدًا وكنت بعيط وقولت لرشاد لو ماعملتش فرح هحس بحاجه نقصاني هسمع أي زفه في ودني هتزعلني وهتفكرني إن عدى عليا اليوم ده من غير ما أعمل فرح ودي الفرحة اللي أي واحدة مابتنسهاش طول العمر فسكت، وقالي احنا اتجوزنا خلاص دلوقتي أنا عاوز أفرحك عاوزه فرح؟ قولتلو اه أنا والناس اللي بحبها بس أفرح معاهم وعملنا أحلى فرح في الدنيا".



