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حوادث

بعد غرق محطة وقود في البنزين.. العناية الإلهية تنقذ أهالي كفر الدوار من كارثة

الخميس 23/مايو/2019 - 02:10 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أنقذت العناية الإلهية أهالى كفر الدوار من كارثة كادت تتحقق إثر انسكاب كميات كبيرة من البنزين على الأرض بداخل محطة تمويل سيارات بكفر الدوار أثناء تفريغ حمولة بنزين بداخل محطة شرابية بجوار البنك الأهلى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الموقف بإلقاء طبقة رغاوى على البنزين لعدم اشتعاله.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار بانسكاب كميات بنزين على الأرض بداخل محطة وقود، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردى، رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار، وسيارات الإطفاء وتم إلقاء طبقة من الرغاوى على البنزين خشية الاشتعال نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

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