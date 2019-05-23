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فن

موزع سينمائي: نادي الرجال السري يقترب من 60 مليون جنيه

الخميس 23/مايو/2019 - 02:41 م
نادي الرجال السري
نادي الرجال السري
سمر سعد
قال الموزع محمود الدفراوى إن الايرادات ضعيفة جدا للأفلام فى الموسم الرمضاني، وحقق فيلم "نادي الرجال السري"، إجمالي إيرادات وصلت إلى 59 مليونًا و637 ألفا و768 جنيها فى 17 أسبوع عرض.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"؛ حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من 10 سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، وتلجأ لمراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.

ويشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز وكل من غادة عادل وماجد الكدوانى وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

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