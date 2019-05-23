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أخبار البلد

منظمة المرأة العربية تُشارك في حفل إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي

الخميس 23/مايو/2019 - 02:12 م
صدى البلد
أمل مجدى
شاركت منظمة المرأة العربية اليوم الخميس، في حفل إطلاق جائزة "التميز الحكومي العربي" الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

جاء إطلاق هذه الجائزة انسجامًا مع رغبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإطلاق جائزة للأداء الحكومي المتميز في الدول العربية لتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال، بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، وتشجيع المنافسة الإيجابية فيما بينها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية.

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