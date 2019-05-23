منظمة المرأة العربية تُشارك في حفل إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي

شاركت منظمة المرأة العربية اليوم الخميس، في حفل إطلاق جائزة "التميز الحكومي العربي" الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



