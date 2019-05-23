الشراكة بالرمز.. شركتا طيران لخدمة عميل واحد بأقل التكاليف وأفضل جودة



وفقًا لهذه الاتفاقية، يمكن لمصر للطيران وضع رمز رحلاتها على رحلات الخطوط الأوكرانية بين كييف والقاهرة وبين كييف وإسطنبول، بينما ستضع الخطوط الأوكرانية رمز رحلاتها على رحلات مصر للطيران بين القاهرة وإسطنبول، وهو ما يترجم المعنى الحرفي لمفهوم الشراكة بالرمز، بأن شركتي طيران تتقاسمان حصة في نفس الرحلة المخصصة لأحدهما، حيث يمكن من خلاله شراء مقعد في شركة طيران واحدة ولكن في الواقع يدار من قبل شركة طيران أخرى تتعاون تحت رقم الرحلة أو رمز الرحلة الذي تحدده شركة الطيران.



واتفاقيات الرمز المشترك تسمح لشركات النقل الجوي، الوصول إلى أكبر قدر من المدن من خلال شبكة طيران أخرى يتفق معها دون الحاجة لتقديم رحلات إضافية أو تشغيل خط طيران جديد، وتقوم معظم شركات الطيران الكبرى اليوم تقاسم الرموز مع نظيرتها ويعد سمة أساسية من سمات التحالفات الرئيسية بين شركات الطيران.



مزايا للعملاء والشركات



تحقق اتفاقيات المشاركة بالرمز بين شركات الطيران العديد من المزايا لشركات الطيران والمسافرين على رحلات الشركتين التي تم الاتفاق بينهما، حيث يتم الاتفاق بين شركات النقل الجوي لاستخدام الطرف الأول مقاعد ومميزات لدى الطرف الثاني في الأسواق أو المحطات التي لا تصل إليها، ويتم جدولة هذه الحجوزات عبر الإنترنت في معظم الحالات.



ويحصل عملاء الشركتين، على العديد من المميزات الحقيقية، بينها برامج المسافر الدائم للشركتين، وتسجيل الحقائب لوجهة الوصول النهائية وإعادة الحجز في حالة أي تغيير في مواعيد الرحلات، فضلا عن أن المسافر لا يحتاج إلى تغيير التذكرة أو شراء تذكرتين ليصل إلى وجهته، وهذا يقلل من نسبة ارتفاع سعر التذكر على الخط الذي يريده المسافر.



كما تقدم الشراكة بالرمز المزيد من الفرص التجارية لكلتا الشركتين المتعاقدتين وستُظهر المزايا الحقيقية للشراكة في ظل عضوية تحالف الطيران الكبرى، وما تتخلله من مزايا متبادلة والحرص المستمر على ضمان تجربة سفر ممتعة للعميل.

يوما بعد يوم تخطو الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو التوسع بالوصول إلى النقاط الخارجية في جميع أنحاء العالم، سواء من خلال خطوط مباشرة أو شراكة بالرمز مع نظيرتها من شركات الطيران الكبرى، لتوفير أفضل وسائل السفر على عملائها من المسافرين إلي جميع أنحاء دول العالم.واستمرارا لسلسلة اتفاقيات الشراكة بالرمز التي توقعها مصر للطيران، وقعت اليوم، الخميس، مع شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية الناقل الوطني لدولة أوكرانيا، برتوكولا مشتركا، بإطلاق شراكتهما الجديدة بالمشاركة بالرمز، ما يمكن الشركتين توفير رحلات ربط مثالية بين كل من "القاهرة" و"كييف" والتي أصبحت متاحة على أنظمة حجز الشركتين.