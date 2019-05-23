يسبب الموجة الحارة.. الجيزة تعلن الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية بالمحافظة لمواجهة حالات الإصابة نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة التى تتعرض لها البلاد والاستعداد لاستقبال اى بلاغات لحالات إصابة الإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها.





ووجه المحافظ، الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالتنسيق مع كافة القطاعات الصحيه والطبية بالمحافظة لتوعية المواطنين والقاء الضوء على حالات الاجهاد الحرارى وكيفية التعامل معها والتجهيزات اللازمه لغرف الاجهاد الحرارى بالاستقبال فى كافة المستشفيات العامة والمركزية.





وناشدت وكيل وزارة الصحة بالجيزة جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام بإجراءات السلامة وتوخى الحذر واتباع الاحتياطات اللازمة فى مثل هذة الامور مثل الاكثار من شرب الماء والسوائل بكمية كافية فى الفترة من الإفطار حتى السحور وعدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية والاقلال من تناول السكريات والامتناع عن وضع الاملاح فى الاكل والمشروبات التى تحتوى على كافيين وارتداء ملابس فضفاضة ومريحة.





كما يتم الأخذ فى الاعتبار الفئات الاكثر عرضة للاصابة بضربة الشمس وهم الرضع وصغار الأطفال وكبار السن ( 65 سنة فأكثر) و المرضى المعرضون للتشنجات العصبية والمرضى الذين يعانون من امراض مزمنة وخاصة أمراض القلب أو إرتفاع ضغط الدم



