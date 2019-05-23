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رياضة

إدارة مانشستر سيتي تكشف حقيقة رحيل جوارديولا لـ يوفنتوس

الخميس 23/مايو/2019 - 06:32 م
صدى البلد
عبدالله هشام
نفي ألبيرتو جالاسي عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي رحيل بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول بالنادي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي بعد تأكيدات الصحف .

وأضاف جالاسي في حوار مع سكاي سبورت الايطاليه قائلا: فوجئت بقراءة الصحف والوكالات العالمية خبر مثل هذا اسميه هراء تماما والمدير الفني أكد الأسبوع الماضي رغبته في البقاء.

وأكمل: جوارديولا يريد البقاء مع النادي بعقد يمتد لمدة عامين واعتقد ان نادي يوفنتوس لن يسمح بتسريب خبر بهذا الحجم وسيتواصلون معنا أؤكد للجميع الأخبار ليست صحيحة تماما وسخيفة .

واختتم البيرتو جالاسي قائلا: المدرب مستمر وهو محترف ولديه فكر رائع ولا افهم لماذا لم يصدق الناس كلامه ويجب ان نفهم ونوضح حقيقة بقاء جوارديولا .

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