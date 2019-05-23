إدارة مانشستر سيتي تكشف حقيقة رحيل جوارديولا لـ يوفنتوس

نفي ألبيرتو جالاسي عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي رحيل بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول بالنادي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي بعد تأكيدات الصحف .



وأضاف جالاسي في حوار مع سكاي سبورت الايطاليه قائلا: فوجئت بقراءة الصحف والوكالات العالمية خبر مثل هذا اسميه هراء تماما والمدير الفني أكد الأسبوع الماضي رغبته في البقاء.



وأكمل: جوارديولا يريد البقاء مع النادي بعقد يمتد لمدة عامين واعتقد ان نادي يوفنتوس لن يسمح بتسريب خبر بهذا الحجم وسيتواصلون معنا أؤكد للجميع الأخبار ليست صحيحة تماما وسخيفة .



واختتم البيرتو جالاسي قائلا: المدرب مستمر وهو محترف ولديه فكر رائع ولا افهم لماذا لم يصدق الناس كلامه ويجب ان نفهم ونوضح حقيقة بقاء جوارديولا .